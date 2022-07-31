Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 03:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.
Balçık Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan kalıp üretim fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.
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