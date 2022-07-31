Balçık Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan kalıp üretim fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.