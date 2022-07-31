Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Menderes ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı bottaki 68 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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