Acıbadem Yeniduygu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, otomobil sürücü G. K.'nin hakimiyeti kaybetmesiyle kaldırımda demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yıkılan korkulukları aşan otomobil binanın duvarına çarparak askıda kaldı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören bir mahalle sakini, "Bir ses duyduk binadan. Binanın çatısı yıkılıyor sandık. Geldik, baktık. İtfaiye aracı 'ben alamam' diyor. Çekici de 'ben alırsam düşer' diyor. Sürücü de aracı bırakıp gitti" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.