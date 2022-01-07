Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 01:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'da özel hastanede yangın
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastanede yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, yangının çıktığı havalandırma boşluğunda ise maddi hasar oluştu.
Atatürk Mahallesi Tepe Sokak üzerinde bulunan özel bir hastanenin havalandırma boşluğunda kabloların kısa devre olması sonucu dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanların çıktığını gören hastane personelleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda havalandırma boşluğunda ufak çapta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Haberler
- 02:42
- 03:08
- 02:16
- 02:00
- 01:44
Sıradaki Haber
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Ampute Milli Futbol Takımı'ndan tam not aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz