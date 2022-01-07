Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Cafer G. ile 69 yaşındaki eşi Safiye G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cafer G. eşini göğsünden tüfekle vurdu. Olay sonrası oğlunu arayan Cafer G. olayı anlattı.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Safiye G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Safiye G'nin cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Cafer G. evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı.