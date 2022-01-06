Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil bisiklete çarptı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kula ilçesinde F.G.'nin kullandığı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Alaşehir Kavşağı'nda Ş.B. idaresindeki bisiklete çarptı.
Kazada, bisiklet sürücüsü Ş.B. hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü F.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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