Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğle yemeğinde zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te bir ortaokulda öğrenciler, öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fatih Büyük Reşitpaşa Ortaokulu öğrencileri, tavuk, pilav, çorba ve ayrandan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanınca, okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Öğrenciler, ambulanslar ve sivil araçlarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.
Öğrencilerden bazıları gerekli müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir kısmının tedavisi sürüyor.
Velilerden Sündüz Ekinci, çocuğunun araması üzerine okula gittiğini söyleyerek, ''Zehirlenme olayının olduğunu okulda öğrendim. Yemekhanede zehirlenmişler. Daha sonra ambulanslar geldi, hastanelere sevk edildiler'' dedi.
Etiketler: Alo 174 Gıda Hattı
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