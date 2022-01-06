Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize düşen dinamit yüklü konteyner karaya çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
İskenderun Körfezi'nde gemiden denize düşen dinamit yüklü konteyner karaya çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 4 Aralık 2021 tarihinde bir gemiden denize dinamit yüklü konteyner düşmüş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeden geçen gemileri uyarmıştı.
Arsuz Konacık açıklarında yeri tespit edilen 80 metre derinlikteki dinamit yüklü konteyneri çıkarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, özel kıyafetiyle daldıkları bölgede konteyneri halatlara bağladı.
Tekne üzerindeki vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından konteyner deniz yüzeyine çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı önlemlerle konteyner yüzdürülerek İskenderun Limanı'nda güvenli bölgeye çekildi.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Hatay
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