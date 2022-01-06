Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu:12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 556 uyuşturucu, pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
23 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Narkotik Şanlıurfa Uyuşturucu
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