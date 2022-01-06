Bursa'da, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Oktay D. ile Yusuf G. telefonda tartıştı.

Konuşmak için Hasanağa Barajı yakınında buluşan Oktay D. ile Yusuf G, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Oktay D. ve Yusuf G.'yi hastaneye kaldırdı. Yusuf G.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavisi tamamlanan Oktay D. gözaltına alındı.