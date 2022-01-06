Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bursa'da, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Oktay D. ile Yusuf G. telefonda tartıştı.
Konuşmak için Hasanağa Barajı yakınında buluşan Oktay D. ile Yusuf G, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Sağlık ekipleri, Oktay D. ve Yusuf G.'yi hastaneye kaldırdı. Yusuf G.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
Tedavisi tamamlanan Oktay D. gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bursa Kavga
Son Haberler
- 22:19
- 22:10
- 22:00
- 21:55
- 22:00
Sıradaki Haber
Denize düşen dinamit yüklü konteyner karaya çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz