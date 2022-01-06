Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini söyledi. Özkan, Asiye’nin neşesinin yerinde olduğunu anlattı:

"Ailesi yanında, morali iyi. Yiyor içiyor, konuşuyor. Yeni operasyon planlıyoruz, ameliyat önümüzdeki hafta olacak. Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili operasyon yapacağız."

Prof. Dr. Ömer Özkan’da minik Asiye'yi yakından takip ettiklerini, bir hafta 10 gün içinde ikinci operasyonu yapacaklarını vurguladı.

26 Aralık'ta ameliyat olmuştu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildi.