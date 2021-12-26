Asiye Ateş, dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirilmişti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen küçük Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini aktararak, "Kızımızın eski sağlıklı günlerine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Kalçadan alınan doku nakledildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, sürecin yakından takip edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir."

''Ameliyat başarılı geçti''

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Bacaktan ve sırttan alınan dokularla naklin gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, "Fonksiyonel ya da hayati riskleri azaltmak için yapıldı. Önemli bir ameliyattı. Doku eksikliğini gidermek, açık dokuları kapatmak için yapıldı. İlk seans ameliyatıydı, güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi, şu anda yoğun bakımda izleniyor. Birkaç güne kadar inşallah yoğun bakımdan çıkar" dedi.

Esas ameliyat tamamlandı

İkinci bir operasyon için henüz bir planlamanın olmadığını, süreci izleyeceklerini aktaran Özkan, esas ameliyatın ise bu olduğunu söyledi. Bundan sonra ise daha çok düzeltmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilebileceğini belirten Özkan, başka problemlerin de olduğunu, onlara yöneleceklerini söyledi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini, gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.