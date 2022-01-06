Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 23:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, M.D. isimli şahıs Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü 6 metrelik çukurdan kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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