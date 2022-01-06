Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, M.D. isimli şahıs Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü 6 metrelik çukurdan kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.