Vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi yurt içinde ve yurt dışında sevgi gösterileriyle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı için de Ankara'da özel gösterim düzenlendi.

Duygu dolu anlar yaşayan takım oyuncuları filme tam not verdi.

"Filmde duygulanmamak elde değil"

Ampute Milli Takım Oyuncusu Uğur Altınel, filmle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Filmde duygulanmamak elde değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde Erenler bitmez, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu şekilde tek bayrak tek millet tek vatan olmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: İHA]

1 Ocak'ta vizyona girdi

Terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in kesişim hikayesi, beyaz perdeye Eren'in doğum günü olan 1 Ocak'ta taşındı.

Ampute Milli Takım Oyuncusu Yavuz Papağan ise filmle ilgili, "2012'de Tunceli'de askerlik yaparken bir operasyonda vuruldum. Bu an burada izlemek beni o güne götürdü" dedi.

"Bu ülkenin kolay kazanılmadığını bir kez daha gördük"

Ampute Milli Takım Oyuncusu Sadık Savaş ise filmle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Erenler bitmeyecek, biz de bu vatanın neferleriyiz. Filmi izlerken gerçekten insan duygudan duyguya geçiyor. Bu ülkenin kolay kazanılmadığını bir kez daha gördük."

Film, Türkiye dışında 8 ülkede de izleyiciyle buluşuyor.

