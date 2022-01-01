Maçka'nın Köprüyanı köyünde kesişen iki hayat...

Trabzonlu Eren Bülbül ve Hataylı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik...

PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen iki kahramanın hayatı artık beyaz perdede.

Trabzon Kalesi, Galata Kulesi, Ankara Kalesi…



“Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmi vizyona girdi. Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anılıyor. Şehirlerin sembol yapılarına “Kesişme; #İyiKiVarsınEren” filminin fragmanı yansıtılıyor.https://t.co/ThwcvluMdX pic.twitter.com/eIZcC3BMnY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 1, 2022

Film, Eren'in doğum gününde vizyonda

TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Eren'in doğum gününde gösterime girdi.

Eren, şehit olduğunda henüz 15 yaşındaydı. Kısa ama cesaretle dolu hayatı hiç unutulmadı. Memleketi Trabzon'da da izleyiciler yılın ilk gününde sinema salonlarını doldurdu.

Şehit Ferhat Gedik de 41 yaşında 41 mermiyle şehit edilmişti. O kahraman askerin de hayatını konu alan film memleketi Hatay'da vizyona girdi. Film, duygu dolu sahneleriyle izleyicilerden tam not aldı.

Film, 800 sinema salonunda izleyiciyle buluştu

Gerçek olaylardan uyarlanan film 800 sinema salonunda aynı gün izleyici ile buluştu.

Film, Türkiye ile aynı anda Almanya, Avusturya, Norveç, Fransa ve Danimarka'da da vizyona girdi.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin gösterimi Türkiye ile sınırlı kalmadı diğer ülkelere de taşındı. Londra da o noktalardan bir tanesi oldu. Film İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük sinema salonlarında gösterime girdi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Almanya'da 31 şehirde gösterime giriyor

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi Türkiye'den sonra en çok Almanya'da izleyiciyle buluşacak. Film, Hamburg başta olmak üzere Almanya'nın 31 şehrinde gösterimde olacak.

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' 5 Ocak'ta Belçika'da beyaz perdede olacak.

Yılbaşı dolayısıyla 5 gün resmi tatil ilan edilen Azerbaycan'da tatil dönüşü sinemalarda hareketlilik yaşanacak. Ülkede merakla beklenen "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi 6 Ocak'ta vizyona girecek.