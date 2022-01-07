Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 00:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Düzce'de belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce'de, Pazaryeri-Boğaziçi seferini yapan belediye otobüsünde bir yolcu fenalaştı.
Diğer yolcuların uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs sürücüsü, rahatsızlanan adamı güzergahından çıkarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yetiştirdi
Acil servis önünde araçtan indirilen yolcu tedaviye alındı. Yolcunun, zamanında müdahale sayesinde durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayı anlatan otobüs şoförü Mehmet Şengüloğlu, "Yolculardan hastaneye gitmek için müsade istedim. Ne demek dediler. Bizde oradan dörtlüleri yakıp, kornalarla Acil Servis'e yanaştık. Şu anda durumu iyi. Bu sabah görüştüm. Bana teşekkür etti." dedi.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Düzce
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