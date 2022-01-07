Düzce'de, Pazaryeri-Boğaziçi seferini yapan belediye otobüsünde bir yolcu fenalaştı.

Diğer yolcuların uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs sürücüsü, rahatsızlanan adamı güzergahından çıkarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yetiştirdi

Acil servis önünde araçtan indirilen yolcu tedaviye alındı. Yolcunun, zamanında müdahale sayesinde durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayı anlatan otobüs şoförü Mehmet Şengüloğlu, "Yolculardan hastaneye gitmek için müsade istedim. Ne demek dediler. Bizde oradan dörtlüleri yakıp, kornalarla Acil Servis'e yanaştık. Şu anda durumu iyi. Bu sabah görüştüm. Bana teşekkür etti." dedi.