Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobilin altındaki patlayıcı kontrollü olarak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da park halindeki otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı madde, polis ekiplerince fünyeyle patlatılarak imha edildi.
3. Cadde'de park halindeki otomobilin altında şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerce yapılan ilk incelemede şüpheli pakette patlayıcı madde olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.
Aracın altından çıkarılarak yolun kenarına alınan patlayıcı madde, fünyeyle patlatıldı. Bu sırada çıkan patlama sesi, kentin birçok yerinden duyuldu.
Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.
Polis, patlayıcı maddeyi aracın altına kimin bıraktığını tespit etmek üzere çalışma başlattı.
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