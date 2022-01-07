Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 02:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evdeki gaz sıkışması patlamaya neden oldu: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da gaz sızıntısı olan evde şofben açılınca patlama yaşandı. Şiddetli patlama sonucu evin duvarları yıkıldı, 3 kişi de yaralandı.
Gece yarısı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin banyosunda bulunan tüplü şofben, akşam saatlerinde gaz kaçırmaya başladı.
Şofbeni çalıştırmak için şalter açılınca müstakil evde patlama yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Patlama sonucu yatak odası ve çocuk odasının duvarları yıkıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Evde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray
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