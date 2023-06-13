Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2023 11:45

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de görev başında

Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin ünlü mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de görev başında
[Fotograf: AA]

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından geçici görevle 3 binici ile 3 at bakıcısı jandarma personeli ilçeye geldi.

Bu sezon görevlerini "Irız", "Çelebi" ve "Gazi" isimli atlarla sürdürecek jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda görev yapacak.

Ekip, özellikle ormanlık alanların korunması ve hırsızlığın önlenmesinde de görev üstleniyor.

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de görev başında

Atlı birlik, turistlerden de ilgi görüyor. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibiyle fotoğraf çektiriyor.

Aydın'dan ailesiyle tatile gelen Hamdi Karasu, sahilde atlı jandarma ekiplerini görünce gurur duyduğunu söyledi.

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de görev başında

Sahilde jandarma ekiplerinin varlığının kendisine güven verdiğini ifade eden Karasu, "Çok güzel bir uygulama. Daha önce sahilde hiç atlı jandarma görmemiştim. Fotoğraflarını çektim." dedi.

Ankara'dan tatile gelen Hatice Kırbaş, atlıları ilk gördüğünde turistik bir faaliyet zannettiğini dile getirdi.

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de görev başında

Atları sürenlerin jandarma olduğunu fark edince şaşırdığını belirten Kırbaş, "Çok güzel olmuş, bence harika. Bize güven veriyor. Sıcak havada jandarma personeli ve atlarımızın çalışması da çok zor. Allah kolaylık versin. Herkesin emekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Fatma Özdemir de sahilde ilk kez atlı jandarma gördüğünü ve uygulamanın çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Özdemir, uygulamanın tatilcilere güven verdiğini dile getirdi.

ETİKETLER
Muğla Turizm
Sıradaki Haber
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Zeybekci taburcu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı
13:15
Karaburun'da batıktan hayalet ağ topladılar
13:05
Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto
12:56
BM: Doğu Kudüs'te en az 970 Filistinli zorla tahliye riskiyle karşı karşıya
12:52
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
12:47
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ