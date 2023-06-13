Kurbanlık hayvanlar 'Tarım Cebimde' ile sorgulanabiliyor

28 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'deki hayvan hareketlerinde önemli artış yaşanıyor.

Özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık hayvan sevki sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığının Kurban Bayramı için yeterli düzeyde olduğunun altını çiziyor.

Kurbanlık sevkinde azami dikkat gösterilecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de kurbanlık hayvan sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara harfiyen uyulması için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat gönderdi.

2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan talimatta, söz konusu tebliğ hükümlerine titizlikle uyulması, yapılacak kontrollerde ve nakil işlemlerinde azami dikkatin gösterilmesi istendi.

Talimatta ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi.

Veteriner sağlık raporu gerekli

Denetim ve kontrol ekiplerince;

- Hayvanların küpeli olup olmadığı, sevklerde bulunması gereken aşılarının olup olmadığı (büyükbaş hayvanlarda şap aşısı, küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı),

- Hayvanların sağlıklı olup olmadığı,

- İller arası kurbanlık hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporunun olup olmadığı,

- Büyükbaş hayvanların pasaportlarının (kimlik belgesi), küçükbaş hayvanların nakil belgesinin olup olmadığı,

- Hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, (ırkı, cinsiyeti, yaşı)

- Nakilde hayvan refahı kapsamında belgelerin (Sürücü yeterlilik belgesi, bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci yetki belgesi ) olup olmadığı kontrol ediliyor.

3 adımda kurbanlık sorgulama

"Tarım Cebimde" uygulamasını indirenler, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

Şu 3 adımla kurban hakkında bilgi edinebiliyor:

1- https://tarimcebimde.tarimorman.gov.tr adresinden veya aşağıdaki kare kodu okutularak "Tarım Cebimde" mobil uygulaması cep telefonuna indirilir.

2- "Hayvansal Üretim" ana menüsünden “Küpe Sorgulama” alt menüsü seçilir.

3- Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula” butonuna tıklanır.

Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebilir.