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Türkiye
AA 13.06.2023 11:07

Tekirdağ'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Kocaeli'nde yaşayan 21 yaşındaki Adem Ocak, arkadaşlarıyla 2 gün önce ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde sahilde denize girdi.

Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yapıyor.

Baba Erdal Ocak ve akrabaları da arama çalışmalarını takip ediyor.

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Tekirdağ Sahil Güvenlik AFAD
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