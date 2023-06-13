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Türkiye
İHA 13.06.2023 10:51

Diyarbakır’a gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu

Gezmek için geldiği Diyarbakır’da Ulu Cami’deki cami cemaatinin sıcakkanlılığından etkilenen Güney Kore vatandaşı Seojin Yun, Yusuf ismini alarak Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

Diyarbakır’a gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu
[Fotograf: İHA]

Diyarbakır’a 7 bin 466 kilometre uzaklıkta bulunan Güney Kore'den gezmek için gelen Seojin Yun, Müslümanların yaşam tarzından etkilendiğini belirterek, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

Budist bir ailenin bireyi olduğunu dile getiren Yun, cami cemaatinin sıcakkanlılığını gördükten sonra içindeki İslam dinine olan ilgisinin daha da fazlalaştığını cami rehberi Yaser Aydın’a söyledi.

Cami cemaatinin duygulu dolu izlediği ihhtida merasiminde Seojin Yun’a İslam dini anlatıldı. Diyarbakır Ulu Cami rehberi Yaser Aydın, Seojin Yun'a İslam dini hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri vererek, Müslüman olmasında daha da kolaylık sağlandığını ifade etti.

Diyarbakır’a gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu

Yusuf ismini aldı

Ulu Cami’de yabancı turistlere verilen hizmet çerçevesinde birçok dilde rehberlik faaliyetini gerçekleştiren Aydın, Budist bir ailede büyüyen Seojin Yun’un İslam ile Ulu Cami'de tanıştığını söyleyerek, “Dün öğlen namazından önce Güney Kore’den gelen Seojin Yun isimli gezgin bir turist, Türkiye’yi keşfetmeye doğru yola çıktığını ifade etti. Bu anlamda Mezopotamya turunu da kendi programına eklemeyi düşündüğünü söylemişti.

Tabii Mezopotamya’ya geldiği zaman ilk uğradığı yer Diyarbakır oluyor. Ulu Cami’de kendisiyle tanıştıktan sonra elimde bulunan İslami materyalleri hediye etmek istedim. Kendisi de saygılı bir şekilde kabul etti. Kendisi Budist bir ailede doğduğunu ve ailesinin Budist olduğunu ifade etti.

Ancak herhangi bir dinle ilgilenmediğini ama yakın tarihte bir tanrı inancının belirdiğini söyledi. Ben de tabii elimden geldiğince kainat ile alakalı, Kur’an-ı Kerim perspektifi ile Hazreti Muhammed’in örnek ahlakını anlatmaya başladım. Buradaki cami cemaati de aynı zamanda gayet sıcak karşıladı.

Bana ‘Ben Müslümanların tavırlarını merak ediyordum’ diye söylemde bulunmuştu. Ben de kendisine İslam dinine girişinin Kelime-i Şehadet getirerek olabileceğini söyledim. İslam dininde namazdan önce temizliğin önemine vurgu yaptım. Daha sonra hep beraber Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu” dedi.

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