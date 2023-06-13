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Türkiye
AA 13.06.2023 10:26

FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkii açıklarında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.

Operasyonda sanık ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

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Muğla FETÖ Yunanistan Kaçakçılık
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