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Türkiye
DHA 13.06.2023 10:22

Rastgele ateş açıldı, 8 yaşındaki Zeynep ölümden döndü

Esenler'de iddiaya göre sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti.

Rastgele ateş açıldı, 8 yaşındaki Zeynep ölümden döndü
[Fotograf: DHA]

İddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı.

Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu.

Rastgele ateş açıldı, 8 yaşındaki Zeynep ölümden döndü

Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Rastgele ateş açıldı, 8 yaşındaki Zeynep ölümden döndü

"Kızım çığlıklarla odasından geldi"

Anne Aylin Minas, "Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime 'Umarım kimseye birşey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı . Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık. Gördünüz zaten siz de buranın halini" diye konuştu. 

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