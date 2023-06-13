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Türkiye
TRT Haber 13.06.2023 10:13

47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı

Mali suç örgütlerine 47 ilde "Paravan" operasyonu düzenlendi. 490 şüpheliden 237'si gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı
[Temsili fotoğraf: DHA]

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suç örgütlerine yönelik 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.


 

Operasyon sürüyor

237 kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" sözlerine de yer verdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri, tefecilik suçlarını işlediği belirtildi.

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda altın ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı

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