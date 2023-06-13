Geçen ay Elazığ'da 258 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da mayıs ayında 258 trafik kazası meydana geldi.

Kentte meydana kazalarda 164 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. 128 kaza ise maddi hasarla atlatıldı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı: Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.