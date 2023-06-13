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Türkiye
İHA 13.06.2023 09:58

Burdur'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur-Antalya Karayolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüste bulunan 38 yolcu tahliye edilirken yaralanan kimse olmadı.

Burdur'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında, 38 yolcusu ile İstanbul-Alanya seferini yapan Necati Şimşek idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, 38 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yolcular başka bir otobüs ile Alanya’ya gönderildi.

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