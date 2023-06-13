Ankara'da FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

Ankara genelinde farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil sorumlularla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 5'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ​​​​​​​﻿