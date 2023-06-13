Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2023 09:01

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalandı.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

Ankara genelinde farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil sorumlularla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 5'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ​​​​​​​﻿

ETİKETLER
Ankara FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 49 kişiye para cezası
10:08
Geçen ay Elazığ'da 258 trafik kazası meydana geldi
10:02
Burdur'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
09:59
Almanya'daki kilise vaaz için yapay zekaya başvurdu
09:51
Brent petrolün varil fiyatı 72,61 dolar
09:48
Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı yarın yapılacak
Kırıkkale'de sağanağın ardından 19 köyde hasar oluştu
Kırıkkale'de sağanağın ardından 19 köyde hasar oluştu
FOTO FOKUS
Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi
Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ