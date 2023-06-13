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Türkiye
AA 13.06.2023 07:32

Adana'da dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheliye gözaltı kararı

Adana'da 3 farklı dolandırıcılık soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheliye gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan sahte altın ele geçirilmesine ilişkin 10, bazı kişilere engelli raporu çıkartma vaadinde bulunduğu ileri sürülen 2 ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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