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Türkiye
AA 13.06.2023 07:54

Mersin'de tefecilere ve dolandırıcılara "şafak" operasyonu

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin'de tefecilere ve dolandırıcılara "şafak" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

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