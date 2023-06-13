Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkiinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

[Fotoğraf: AA]

Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Eğitime "sağanak" engeli

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Atatürk Bulvarı'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.