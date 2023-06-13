Deprem evlerini, yangın eşyalarını, dolandırıcılar paralarını aldı

Semra ve Kadir Demirtaş çifti, 4 çocuğu ile depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalandı.

Demirtaş ailesinin ağır hasar alan evi kullanılamaz hale geldi. Motosiklet tamircisi olan Kadir Demirtaş'ın dükkanı da moloz yığınına döndü.

Yaşananların ardından çocuklarının hayatta olması ile teselli bulan Demirtaş çifti, Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey KYK yurduna yerleşti. Yerleştikleri kentte iş bulup çalışamaya başlayan Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak ve dönüşte de yıkılan dükkanından motosikletleri ve malzemelerini getirmek için nakliye aracı kiraladı.

Oy kullanma işleminin ardından ailesiyle birlikte eşyalarını araca yükleyen Demirtaş, Eskişehir'in yolunu tuttu. Kente yaklaştıkları sırada alev alan araçtan canlarını zor kurtaran aile, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL değerindeki motosiklet ve malzemelerini kaybetti.

Sahte siteyle 150 bin lira dolandırıldı

Nakliye firmasından zararlarını karşılayamayan aile, geçtiğimiz günlerde üçüncü bir şok yaşadı.

İşe gidip gelmek için motosiklet satın almak isteyen Kadir Demirtaş, internete çok bilinen bir siteden alışveriş yapmak istedi. Bir satıcı ile anlaşan Demirtaş, 150 bin lira ödeme yaptıktan sonra sitenin sahte olduğunu fark etti.

"Hepsi yandı gitti, hiçbir şeyi kurtaramadık"

Üst üste yaşadığı şoklara üzülen Semra Demirtaş, "Dükkanda evde çok ağır hasarlı oldu. Zaten yağmalama ile çoğu çalındı. Eşyalarımızın kalanlarını polis orada zor tuttu. Eşyalarımızı almaya gittiğimizde de tekrardan nakliye aracı tutup getirmek istedik. Kalanları polis aramıştı. Oradan getirirken de Ankara yolunda yangın çıktı. Şoförün fark etmesiyle son anda indik. Zaten çocuklarım da aracın içinde geliyordu, son anda kurtulduk. Eşyalarımızın hiçbirini alamadık, evden ve işyerinden de eşyalarımız vardı, genellikle eşimin iş yerinden kalan eşyalarımızdı. 1 milyon TL’ye yakın değeri vardı, hatta daha fazla bile olabilir. Yani evimizin eşyalarını, hatıralarımızı, hatıralarımızı sayarsak paha biçilemez. Oy kullandık, ondan sonra eşyalarımızı almaya gittik, Ramazan Bayramı zamanıydı. Aracımız, eşimin iş yeri, satmak için ayırdığı motosikletleri falan vardı. Ondan sonra kaskları, parçaları, çocuklarımın bisikletleri vardı, yani hepsi yandı gitti, hiçbir şeyi kurtaramadık" dedi.

"Ne hatıralar kaldı, ne başka bir şey"

Geçtiğimiz günlerde eşinin dolandırıldığından bahseden Semra Demirtaş şöyle konuştu:

"Geçen de eşim iyi de olsa bir burada işe gidip gelmek ve kullanmak için motor almak istedi. Uygun fiyatlı diye internetten bilindik bir siteden motor almak istedi. Motoru satanlar da dolandırıcıymış, dolandırıldık bizim için üçüncü bir felaket gibi oldu. Hepsini sayarsak 1 buçuk milyona yakın paraya mal oldu, elimizde hiçbir şey kalmadı. Ne hatıralar kaldı, ne başka bir şey, hiçbir şey kalmadı. Fotoğraflar bile vardı, çocukların bilgisayarları vardı. Yanan aracımızda hepsi gitti. Yani açıkçası biz de yani yardım istiyoruz, destek istiyoruz, hiçbir şeyimiz kalmadı."