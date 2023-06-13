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Türkiye
AA 13.06.2023 10:42

İstanbul'daki fabrika yangını 65 saattir söndürülemiyor

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. İtfaiye ekipleri bazı katlarından dumanlar yükselen binada çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'daki fabrika yangını 65 saattir söndürülemiyor

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Binanın ön kısmında çökmeler yaşandı

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dumanlar yükseliyor

Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi.

Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü.

Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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