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Türkiye
AA 13.06.2023 11:17

Çöpten üretilen elektrikle 2 bin 200 evin ihtiyacı karşılanıyor

Bitlis merkez ile ilçelerinden Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA) Katı Atık Depolama Tesisi'ne getirilerek işlenen çöplerden üretilen enerjiyle 2 bin 200 evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Çöpten üretilen elektrikle 2 bin 200 evin ihtiyacı karşılanıyor
[Fotograf: AA]

İl ve ilçe belediyelerindeki temizlik görevlilerinin mahalle, cadde ve sokaklardan topladığı günlük yaklaşık 250 ton çöp, Bitlis-Güroymak kara yolundaki katı atık depolama tesisine getiriliyor.

Düzenli depolama ve bertaraf alanında biriktirilerek üzeri kapatılan çöplerden çıkan metan gazından üretilen elektrik, enerji nakil hattına aktarılıyor.

Kaynağında ayrıştırılarak biriktirilen ve ayrı araçlarla tesise getirilen ambalaj atıkları da buradaki ünitede preslendikten sonra geri dönüşüm için fabrikalara gönderiliyor.

BİKA Halkla İlişkiler sorumlusu Gülşen Başar, belediyelerin topladığı çöpleri tesiste işleyerek elektrik enerjisi ürettiklerini söyledi.

Çöpten üretilen elektrikle 2 bin 200 evin ihtiyacı karşılanıyor

"Çocukların küçükken bu bilinci edinmesi çok kıymetli"

Depolama alanına günlük yaklaşık 250 ton çöp kabul ettiklerini belirten Başar, "Belediyeler topladıkları çöpleri buraya getiriyor. Çöpler depolama alanında biriktiriliyor. Oluşan metan gazından elektrik üretiyoruz. Metan gazından ürettiğimiz elektrik 2 bin 200 evin ihtiyacını karşılayacak miktarda." dedi.

Ambalaj atıklarını da presledikten sonra geri dönüşüm için fabrikalara gönderdiklerini anlatan Başar, bu atıkların fabrikalarda ham madde olarak kullanıldığını, bunun da doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağladığını ifade etti.

Çöpten üretilen elektrikle 2 bin 200 evin ihtiyacı karşılanıyor

Çevre konusunda buradaki faaliyetlerin tek başına sonuç vermeyeceğini, halkın da buna destek vermesi gerektiğini vurgulayan Başar, "Vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. İl merkezi ve ilçelerdeki 87 ilkokulda yaklaşık 9 bin öğrenciye geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri verdik. Basılı materyallerle, bilgilendirme çalışmalarıyla yaklaşık 12 bin öğrenciye ulaştık. Çocukların küçükken bu bilinci edinmesi çok kıymetli." diye konuştu.

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