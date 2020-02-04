Alınacak 3 bin 550 personelden 2 bin 947'si jandarma olarak görev yapacak. Bu kadrolardan 400'üne kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Kadrolardan 178'i şehit veya gazilerin eş ve çocuklarından seçilecek.

Belirlenen kadrolara KPSS sınavından 60 ve üzeri puan alan lisans ve ön lisans mezunları başvurabilecek.

Adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Lisansüstü eğitimini tamamlamış adaylarda ise yaş sınırı 32 olarak belirlendi.

Başvurular 4-21 Şubat tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Adaylardan 50 lira sınav ücreti alınacak.

Adaylar fizik kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav Nisan veya Mayıs ayında yapılacak.