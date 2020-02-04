Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 01.19'da meydana gelen deprem, 7,18 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: Sivrice Elazığ deprem artçı sarsıntılarSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 01:39
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