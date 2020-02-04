Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 01.19'da meydana gelen deprem, 7,18 kilometre derinde kaydedildi.