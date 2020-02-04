Suriye sınırına askeri sevkiyat
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tank ve malzeme yüklü tırlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan oluşan askeri araç sevkiyatları hız kazandı.
Son olarak yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye’den geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye sınır hattı istikametine doğru devam etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: suriye sınırı askeri sevkiyat Gaziantep IslahiyeSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 01:34
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