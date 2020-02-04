Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu.
Lastik bottaki 16 Filistin, 15 Suriye uyruklu 31 kişi Sahil Güvenlik botuna alınıp kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: aydın didim düzensiz göçmen Sahil Güvenlik KomutanlığıSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 00:39
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