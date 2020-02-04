Batman'da terör operasyonlarında patlayıcı ham maddesi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Haber Giriş:
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sason ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin tespiti ve bulunabilecek terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile güvenlik korucularından oluşan 19 tim ve 222 personel, sözde Zori bölgesinde çalışma yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Kontrol edilen sığınak ve barınaklarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.
Etiketler: Batman terör operasyonları amonyum nitrat yaşam malzemesiSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 00:33
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