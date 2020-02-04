Sason ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin tespiti ve bulunabilecek terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile güvenlik korucularından oluşan 19 tim ve 222 personel, sözde Zori bölgesinde çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kontrol edilen sığınak ve barınaklarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.