1929 yılında İstanbul, yoğun kar yağışı ve fırtınaya teslim oldu. Anadolu ve Avrupa yakası, buz parçaları nedeniyle birleşti. Kara ve deniz seferleri aksadı. Aç kalan kurtlar, şehir merkezine indi.

1942 tarihinde İstanbul Göztepe’de sıcaklık 10 gün boyunca 0, 14 gün boyunca 1, 27 gün boyunca 3, 44 gün süresince de 5 derecenin üzerine çıkmadı.

1954’te İstanbul dondurucu bir soğuk yaşadı. Ulaşım aksadı, tipi ve kar yağışı, İstanbul Boğazı’ndaki seferleri durdurdu. Boğaz, Karadeniz’den gelen buz parçaları ile kaplandı. Hatta buz kütlelerinin patlatılması bile gündeme geldi. Ancak belli bir süre sonra buzlar eriyerek Boğaz’ın sularına karıştı.

1963 yılında unutulmayan bir kış yaşandı. İstanbul'da elektrik ve su kesintileri yaşandı. Aç kalan kurtlar, soğuktan kentin göbeğine indi. Yiyecek ve yakacak sıkıntısı çekildi ve cenazeler olumsuz hava koşullarından kaldırılamadı. Terkos Gölü, donduğu için şehre günlerce su verilemedi.

1969 tarihinde şiddetli bir kış daha yaşandı. Büyükçekmece Gölü, Küçüksu ve Kağıthane dereleri ile Elmalı Barajı tamamen dondu.

1987 yılının mart ayında İstanbul, günlerce süren kar esareti yaşandı. Sıcaklık eksi 4 dereceye düştü. Yoğun kar, tipi ve fırtına kente hakimdi. Vatandaşlar, günlerce işlerine gidemedi ve okullar 2 hafta boyunca tatil edildi.

2004’de kar yağışı İstanbul’da yaşamı adeta felç etti. Elektrikler kesildi, sular akmadı. Doğal gaz verilemedi. İnsanlar yollarda mahsur kaldı.

2012 yılında ise son 33 yılın en soğuk günü yaşandı. Çatalca radar istasyonunda derece sıfırın altında 10.4’ü gösterdi. Deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı.

2017’de ise kar yağışı, İstanbul’u esir etti. Aç kaldığı için şehre bu sefer kurtlar değil tilkiler indi. Maslak civarında bir tilki görüldü. Kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı. TIR’ların trafiğe çıkması yasaklandı. Kara, hava ve deniz ulaşımı büyük ölçüde yağıştan etkilendi.