Jandarmadan depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'daki depremin ardından bölgede görev yapan kadın jandarma personeli, çadırda yaşayan 8 yaşındaki Muhammed'in doğum gününü kutladı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kültürpark'ta oluşturulan çadır kentte kalan Soysal ailesinin çocukları Muhammed'in doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli, sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.
"İyi ki doğdun Muhammed" yazılı pastayla çadıra giren jandarma personeli, 8 yaşına basan Muhammed'in doğum gününü kutladı.
Mumları jandarma personeliyle söndüren Muhammed doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
Etiketler: Elazığ jandarma doğum günüSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 20:04
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