Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve ilçeye bağlı 28 köy, Uludere ilçesine bağlı bir belde ile Irak sınır hattında bulunan 11 askeri üs bölgesine elektrik taşıyan enerji nakil hattı, önceki gece fırtına nedeniyle koptu.

Bunun üzerine Dicle Elektrik Arıza Onarım ve Bakım ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arızanın yerini belirleyerek gerekli müdahalede bulunmak üzere harekete geçti.

Yaklaşık 50 kilometrelik hattın iki ucundan başlatılarak yapılan kontroller sonunda arızanın Beytüşşebap'ın Uzungeçit beldesi ile Uludere ilçe merkezi arasında yaşandığı tespit edildi.

Yol açma çalışması sonuç vermedi

Bunun üzerine iki yerleşim bölgesi arasında yer alan Avasipi bölgesine yoğunlaşan ekipler, 3 metreye ulaşan kar ve çığ düşmesi nedeniyle enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye ulaşamayınca, yolu açmaları için kamu kurumlarından destek istedi. Ancak iş makinaları ile yapılan yol açma çalışmaları da çığ tehlikesi nedeniyle sonuç vermedi.

TSK'dan drone desteği

Bunun üzerine başvurulan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir uzman eşliğinde bölgeye getirdiği drone yardımıyla kısa sürede arızanın yerini tam olarak tespit etti.

Tespitin ardından malzemeleriyle birlikte yürüyerek bölgeye hareket eden ve zaman zaman bellerine kadar kara gömülen Dicle Elektrik ekipleri, çığ tehlikesine rağmen hattın koptuğu bölgeye ulaşmayı başardı. Yapılan çalışma ile hattın kopan bölümü yenilendi ve bölgeye yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlandı.

Bu arada Batman’da etkili olan kar yağışı ve fırtına yüzünden iletim hatlarının kopmasından kaynaklanan arızalar yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi bulduğu Beşiri ve Gercüş ilçelerindeki arızalar, olumsuz hava koşullarına rağmen Dicle Elektrik ekiplerinin müdahalesi sonunda giderildi.

"En hızlı çözümü üretmek için seferber oluyoruz"

Dicle Elektrik yetkilileri, soğuk ve ağır kış şartları hizmet verdikleri bölgenin bir gerçeği olduğunu belirterek, "Gerek teknik, gerek insan kaynağı alt yapımızı bu şartlara göre hazır tutuyor, sürekli güncellemeler ve eğitimlerle destekliyoruz. Gerekli olması durumunda kamu kurumlarımızla da işbirliği içinde sorunlara en hızlı çözümü üretmek için seferber oluyoruz. Kesintisiz enerji sağlamak için bundan sonra da gece gündüz, tüm iklim şartlarında çalışmaya devam edeceğiz." dedi.