Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı
Haber Giriş:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan bir kişi, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'de, Kadirli-Sumbas kara yolunda seyir halindeki kamyonetin sol ön lastiği yerinden fırladı.
Bu sırada, iş yerinin önünde oturan kişi, üzerine doğru gelen lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Lastik, iş yerinin önündeki telefon panosuna çarparak durdu.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin önünde oturan kişinin üzerine doğru gelen lastiğe tekme atması yer alıyor.
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