Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ay sonuna kadar Çin'den gelen uçuşlar durduruldu

Koca, "Vaka sayılarının arttığını biliyoruz şu an itibarıyla vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının olmadığını söyleyen Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" dedi.

[Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çarşambadan itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşlar durdurulduhttps://t.co/CdvThpNRSU pic.twitter.com/bKUiuPCdMD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2020

Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını açıkladı.

[Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulaması başlanacak.https://t.co/CdvThpNRSU pic.twitter.com/DesW2dinXU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2020

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişi ile ilgili konuşan Koca, alınan numunelerin tamamının negatif çıktığını söyledi.