Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 19 gözaltı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kızılay Genel Müdürlüğü önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Ankara polisi, Kızılay Genel Müdürlüğü önünde toplanan grubu izinsiz olduklarını belirterek uyardı.
19 kişi gözaltında
Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba yönelik müdahalenin ardından 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Etiketler: polis izinsiz gösteri Ankara ValiliğiSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:44
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