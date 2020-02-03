Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir imalathane çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.