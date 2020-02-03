Bayrampaşa'da iplik imalathanesinde yangın
Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da bir iplik imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir imalathane çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:48
Yükleniyor lütfen bekleyiniz