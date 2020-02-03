Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası birçok binaya yıkım kararı verildi.

"Bayrak bizim her şeyimiz, şanımız ve şerefimiz"

Kültür Mahallesi’nde de acil yıkım kararı verilen bir binanın girişinde bulunan Türk bayrağını, iş makinesi operatörü Hıdır Demir fark etti. Yıkım öncesi Demir’in ilk olarak binada bulunan Türk bayrağını yanına alması ve kendi iş makinesine asmasını, vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

[Fotoğraf: İHA]

Her yıkımdan önce tehlikeli olmasına rağmen mutlaka binaları kontrol ettikleri ve Türk bayrağını da görünce alıp makinesine astığını söyleyen Hıdır Demir, şunları anlattı:

"Geldiğimiz her binanın içini geziyoruz. Tehlikeli de bayrağımız ve Kur’an-ı Kerim olduğu için önce binaları gezeriz. İnsanlar içeride olursa onları da boşaltırız.

[Fotoğraf: İHA]

Kur’an-ı Kerim'i, bayrağımızı alıyoruz, insanlara bakıyoruz. Tertemiz yıkmaya çalışıyoruz. Bayrak bizim her şeyimiz, şanımız ve şerefimiz. Ben aslen Tunceliliyim, Kürdüm ama sonuçta bu ülkede yaşıyoruz, hepimiz Türküz."

Bayrağın binadan alınmasının ardından Kültür Mahallesi’nde 1978 yılında yapılan 6 katlı kültür apartmanının yıkım çalışması başladı.