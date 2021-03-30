İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısında bulunan Hatuniye Camii, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor.

1700 ve 1900'lü yıllarda onarım geçiren cami, yeniden bakıma alındı.

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri



Hacı Hüseyin efendinin eşi için yaptırdığı Hatuniye Camii, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. 400 yıllık bu cami, restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açılacak.

Cami özellikle kubbe bölümündeki süslemelerle dikkati çekiyor. Hatuniye Camii'ndeki çalışmaların Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Camilere deprem güçlendirmesi

İzmir depreminde zarar gören camiler için de güçlendirme çalışmaları sürüyor. İzmir Vakıflar Genel Müdürü Muzaffer Ataseven, şunları söyledi:

"30 Ekim depreminden sonra Konak ilçesindeki önemli camilerimiz hasar görmüştür. Toplamda 15'e yakın cami hasarlıdır, bunlardan 7 tanesi de konak merkezdedir. Koruma kurullarından gerekli izinler alınmıştır. Hızlı bir sürede müdahale ederek camilerimizdeki hasarları gidereceğiz.”