Adana’da yaşayan 58 yaşındaki Yüksel Yavuz, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'nin kapısını çaldı.

Kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Şerafettin Demir'e gitti ve onun uyguladığı tedavi ile iyileşti.

Doktora sıra dışı teşekkür

Sağlığına kavuşur kavuşmaz da doktoruna teşekkür etmek istedi. Ancak oldukça sıra dışı bir yöntem izledi.

Adana Şehir Hastanesi yakınındaki otobüs duraklarını Doktor Demir'in fotoğrafının olduğu ilanlarla donattı.

"Türk toplumunda hassas yürekli insanlar da var"

İlk kez reklam panosu ilanıyla teşekkür alan doktor, bu jest karşısında duygulandığını dile getirdi:

“Hastane önünde bilboardlar olduğunu söylediklerinde şaşırdım. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de sonuna kadar kınıyoruz. Bütün meslektaşlarımızın yaşadığı bu zorlu süreçte böyle elem verici olayların yaşanması bizi çok üzüyor ama biliyoruz ki Türk toplumunda hassas yürekli insanlar da var. Onlar da bizi bir o kadar seviyor. Bunu görüyoruz. Bu olay da onlardan biri oldu.”