Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
10 gündür kardan kapalı olan yol ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Bahar geldi gibi görünse de, kış etkisini hala sürdürüyor. Ağrı'da tipi nedeniyle 10 gün önce ulaşıma kapanan Ağrı-Kağızman-Kars yolu açıldı.
Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda, 2 kepçe, rotatif, greyder ve kamyonla 9 kişilik personel, aralıksız çalışma yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Tonlarca kar kütlesinin yoldan temizlenmesinin ardından 10 gün sonra yol ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 16:04
- 16:04
- 16:06
- 15:58
- 15:38
Sıradaki Haber
Yetkili servis bahanesiyle beyaz eşyaları çalanlara operasyon: 41 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz